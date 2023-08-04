طلب مدرب الفريق الأول لكرة القادم بنادي النصر “لويس كاسترو” ، من الإدارة إعارة محمد قاسم والحارس أمين بخاري حسب اجتماعه معهم في معسكر الفريق بمدينة الطائف للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بحسب «سبورت24» .

ووفقًا للمصادر الصحفية فإن كاسترو طلب مهلة حتى انتهاء البطولة لرفع تقريره النهائي عن بقية اللاعبين ومدى حاجته لهم خلال منافسات الموسم الكروي القادم أو إعارتهم لأندية أخرى.

وفي سياق متصل، منحت الإدارة النصر الإذن لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لأداء مناسك العمرة قبل سفر البعثة إلى مدينة أبها.

والجدير بالذكر أن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويستعد لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.