حرص لاعبو فريق النصر على أداء مناسك العمرة بعد تأهل فريقهم للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الزمالك المصري بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس .

وانتهت المباراة بينهما بالتعادل ليتأهل النصر بذلك إلى للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.