عُين رؤوف خليف، ومشاري القرني، وراشد الدوسري للتعليق على مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت القادم على قنوات SSC.

َويواجه الهلال نظيره الاتحاد في كأس الملك سلمان للأندية العربية غدا السبت الساعة 09:00 مساءً على استاد ملعب الملك فهد الرياضي في الطائف.

الهلال وصل إلى الدور الثاني وصيفًا لمجموعته بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف، ليصل في المركز الثاني خلفًا للسد القطري المتصدر.

بينما وصل الاتحاد إلى الدور الثاني بعد تحقيق العلامة الكاملة من 3 انتصارات كان آخرها أمام الشرطة العراقي بهدفين لهدف.