بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق، السيد هنري كونان بيديه.

وقال الملك: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية كوت ديفوار الأسبق السيد هنري كونان بيديه، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق، معربا لرئيس الحسن واتارا ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.