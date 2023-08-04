بات لاعب وسط برشلونة، الإيفواري “فرانك كيسيه” ، على أعتاب الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للمصادر الصحفية ، فإن الأهلي أنهى توقيعه مع اللاعب الإيفواري، بعدما خضع لفحص طبي واجتازه بنجاح .

وكان الأهلي توصل لاتفاق مع برشلونة لضم كيسيه مقابل 15 مليون يورو، وسيتم توقيع على عقود ممتدة حتى عام 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة .

والجدير بالذكر أنه تم استبعاد كيسيه من آخر مباراتين وديتين لبرشلونة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، و هو ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق الكتالوني.