كشف عبدالعزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عن عدد القضايا التي تم فيها منع التسجيل.

وقال “المسعد”، خلال حديثه في مؤتمر القطاع الرياضي، إن الشهرين الأخيرة تم إغلاق 28 قضية فيها منع تسجيل، مضيفا أن اليوم لا يوجد قضايا على الأندية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منشأة نادي الرياض والخليج للمساندة في استضافة السعودية كأس آسيا 2027.

من جهته، قال خليل الشعبي، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت الرياضية، إن 30% من سعة الملاعب لن تتجاوز قيمة التذكرة 20 ريال.

وأضاف أن ملعب الجوهرة واستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة سيكونان من ضمن الملاعب التي سيتم تطويرها لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، كما سيتم إنشاء استاد في شمال الرياض وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2024.