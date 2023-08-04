خرج الطفل محمد مشبب الشهراني ، الذي فقد أسرته في حادث مروري “طريق قريضة” ، الذي يربط محافظة ‎المهد ‎بالمدينة المنورة ، من المستشفى برفقة عمه .

وكانت أسرة الطفل المكونة من الأب والأم وابن في الـ11 من العمر، ثلاث بنات تبلغ أعمارهن 20 و17 و15 عامًا، لقوا مصرعهم في الحادث المروري ، بينما نجا الطفل ، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات .

والجدير بالذكر أن الطفل ، تم نقله من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر إلى مستشفى الولادة بالمدينة المنورة، ليتلقي الرعاية الطبية اللازمة .