خرج الطفل محمد مشبب الشهراني ، الذي فقد أسرته في حادث مروري “طريق قريضة” ، الذي يربط محافظة المهد بالمدينة المنورة ، من المستشفى برفقة عمه .
وكانت أسرة الطفل المكونة من الأب والأم وابن في الـ11 من العمر، ثلاث بنات تبلغ أعمارهن 20 و17 و15 عامًا، لقوا مصرعهم في الحادث المروري ، بينما نجا الطفل ، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات .
والجدير بالذكر أن الطفل ، تم نقله من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر إلى مستشفى الولادة بالمدينة المنورة، ليتلقي الرعاية الطبية اللازمة .
خروج الطفل محمد مشبب الشهراني الذي فقد أسرته جميعاً في حادث مروري "طريق قريضة" الذي يربط محافظة #المهد بـ #المدينة_المنورة
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— هاشتاق المدينة (@HashMadinah) August 4, 2023
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