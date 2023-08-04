انتقد الصحفي الرياضي، عادل الملحم، مدرب نادي النصر لويس كاسترو، مؤكدا أن النصر ينقصه لاعبين .

وأكد أن كاسترو يعد مدرب غير مناسب ولا يمتلك الحلول وما زال لديهم نقص في خط الدفاع، وفقا لما ذكره بقناة mbc.

وأضاف أن تعاقدات نادي النصر جيدة لكن ينقصها لاعبين يكملون منظومة الفريق، الأمر الذي يجعلهم لا يصلون لمنصة التتويج بالبطولات.

وأكد أن مشكلة النصر في الجهاز الفني، الذي يجب عليه أن يستفيد من اللاعبين الأجانب المميزين بالفريق، وأن يكمل ما ينقصه من لاعبين.