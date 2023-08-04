ينطلق الدور الربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ، غدًا السبت ، بعد نهاية مباريات مرحلة المجموعات .
وتبدأ المواجهة الأولى بين فريقي السد القطري والشرطة العراقي، الرابعة عصرًا ، على إستاد مدينة الأمير
سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
وكان السد القطري تأهل بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بهدف نظيف ، بينما تأهل نادي الشرطة العراقي إلى الدور ربع النهائي بصفته وصيفًا للمجموعة الأولى .
كما يواجه الاتحاد نظيره الهلال ، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ، في التاسعة مساءً.
ويُذكر أن الاتحاد تأهل بعد فوزه على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 .
كما تأهل الهلال بصفته وصيفًا للمجموعة الثانية ،بعدما فاز على الوداد المغربي بهدفين لهدف .
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