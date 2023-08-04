ينطلق الدور الربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ، غدًا السبت ، بعد نهاية مباريات مرحلة المجموعات .

وتبدأ المواجهة الأولى بين فريقي السد القطري والشرطة العراقي، الرابعة عصرًا ، على إستاد مدينة الأمير

سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وكان السد القطري تأهل بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بهدف نظيف ، بينما تأهل نادي الشرطة العراقي إلى الدور ربع النهائي بصفته وصيفًا للمجموعة الأولى .

كما يواجه الاتحاد نظيره الهلال ، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ، في التاسعة مساءً.

ويُذكر أن الاتحاد تأهل بعد فوزه على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 .

كما تأهل الهلال بصفته وصيفًا للمجموعة الثانية ،بعدما فاز على الوداد المغربي بهدفين لهدف .