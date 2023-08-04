ينتظر نادي الهلال وصول الموافقات بشأن استكمال تسجيل البرازيلي “مالكوم” ،صاحب ال26 عامًا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الأزرق للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الهلال : «وصلتنا بعض الموافقات، وننتظر المتبقية، خلال الساعات المقبلة، وفي حال وصولها فإن اللاعب البرازيلي سيدخل قائمة مباراة الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة» ، بحسب صحيفة “الرياضية” .

والجدير بالذكر غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع الهلال في دور مجموعات ،نظرًا لعدم استكمال إجراءات تسجيله، على الرغم من قيد إسمه ضمن القائمة الأولية في البطولة التي تم تسليمها في الـ25 من يوليو الماضي.

وقد انضم مالكوم إلى صفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 أعوام قادمًا من زينت سان بطرسبرج الروسي.