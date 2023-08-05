اكتشف زوج بعد زواج استمر 11 عاما، ان زوجته عاشت معه لمدة عامين، وهي على ذمة شخص آخر .
وقال الزوج أن زوجته طلبت منه الطلاق فجأة، بحجة انها تستفيد من الجمعيات التي تساعد السيدات المطلقات ،ولكنه رفض .
واضاف انه بعد الحاح منها ، اضطرر إلى طلاقها واتفق معها على أن يبقي الأطفال معه ولا تأخذهم .
واوضح انها بعد 30 يوم من الطلاق ،جاءت تترجاه من أجل أن يردها، وبعد فترة ردها إلى عصمته .
واكد الزوج انه اكتشف خيانتها عن طريق شقيقتها بعد أن حدث بينهما خلاف وأخبرته أنها على علاقة بشخص آخر ووثقت كلامها بقسيمة الزواج.
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