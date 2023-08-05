تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫13659 مقابل الريال الواحد 0٫24177

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73338

دينار أردني: 5٫29804 مقابل الريال الواحد 0٫18875

دينار كويتي: 12٫19911 مقابل الريال الواحد 0٫08198

الريال القطري:1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫38568 مقابل الريال الواحد 2٫59549

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23747