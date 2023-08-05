كشف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عما حدث معه قبل التوقيع مع نادي الهلال.

وقال اللاعب إن الموسم الأخير مع ناديه السابق نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ كان الأفضل في مسيرته الكروية، وكان حينها بتوقع أن يجد اهتمامًا.

ولفت إلى أنه كان هناك محادثات، و لكن ليست فيما يخص كرة القدم، حتى جاء هذا الصيف، في حين كان الاهتمام فقط من الهلال، مضيفا أن المملكة بلد جديد وثقافة مختلفة تمامًا، كما يحظى بها بزملاء أقوياء.

ولفت إلى أن الأموال ضرورية ومهمة في حياة اللاعب، خاصة وأن مسيرة اللاعب ليست طويلة خاصة في حالة حدوث إصابات، فضلا عن أنه طفولته لم يكن لدي أسرته فرص ومداخيل كافية، لهذا السبب ينبغي على كل لاعب كرة قدم أن يحسن إدارة الوقت.