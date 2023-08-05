مع مطالبات جماهير الهلال بضم لاعبين من الفئة A إلي الفريق، تم تداول أنباء عن قرب نيمار من الإنتقال إلى الهلال، ولكن الأخير ينفي وجود أي عرض رسمي حتي الآن.

كانت هناك تقارير كشفت أن وكيل النجم البرازيلي أعطي الضوء الأخضر لإمكانية الإنتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل.

وفي حال نجح الهلال في ضم نيمار، فإن رحيل البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو سيكون أمرا حتميا، خاصة بعد مطالبة الجماهير برحيلهم، علي إثر تدني مستواهما الفني، خلال المباريات الودية للهلال قبل بداية البطولة.

وقالت شبكة CBS SPORT الأمريكية: أن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم نيمار الذي يلعب مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني، وكان نيمار أكد أن ترحيبه بالإنتقال إلي دوري روشن، سيكون في حالة كان العرض مغريا.