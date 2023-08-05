كشفت تقارير صحفية تركية أن لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، تلقى عروض تركية، حيث يوجد رغبة من ناديي غلطة سراي وبشكتاش في الحصول على خدماته.

ويسعى النجم البالغ من العمل 28 عاما في مغادرة النصر، عائدا مرة أخرى إلي تركيا، يذكر أن اللاعب لديه أيضا عروض برازيلية.

وأكد تاليسكا أنه يمكنه العودة إلى تركيا في حالة الموافقة علي طلبه وهو الحصول علي راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

وبهذا الصدد قال المحلل الرياضي فهد الروقي: أنه يتمنى بقاؤه في الدوري السعودي، وعلق البعض: ياليته يأتي للهلال.