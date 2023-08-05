أوضحت صحيفة ماركا المدريدية، السبب الذي ساقته إدارة باريس سان جيرمان لإزالة صورة كيليان مبابي من موقع النادي الرسمي في الفترة الماضية.

ورأت الإدارة أن اللاعب لم يُشارك في الجولة التحضيرية ولذلك لا يجب أن يكون على واجهة الموقع فيما يعد هذا تفسير غريب لأن الإدارة هي من أبعدت مبابي عن الرحلة الآسيوية ولم يبتعد اللاعب برغبته كما إن الفرنسي هو أشهر لاعب في العالم وليس في باريس.

واعتبر البعض أن السبب الذي تم تصديره للجميع سبب غير منطقي والأكثر واقعية أنه قد تم استبعاد مبابي للضغط عليه لتجديد العقد مع باريس أو إقناعه بالرحيل إلى ريال مدريد.