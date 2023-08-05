علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على هزيمة الاتحاد أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال جستنيه: “بصرف النظر عن التحكيم، الاتحاد بدون مدرب الضائع، لا تشكيلة صحيحة ولا طريقة لعب التجهيز النفسي للاعبين سيء جداً وبالتالي المستوى الفني أسوأ، أسوأ مباراة للاتحاد”.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 3-1، حيث سجل ثلاثية الهلال سافيتش، وسالم الدوسري، ومالكوم، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد رومارينهو.