عبر عدد من الجماهير عن استيائهم بسبب عدم تمكنها من الدخول المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والهلال بالرغم من امتلاكها تذاكر المباراة.
واحتشدت الجماهير أمام بوابة ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، وحاولوا الدخول دون جدوى، بحسب قناة “الإخبارية”.
يذكر أن الهلال حسم مباراة الكلاسيكو اليوم السبت أمام الاتحاد، بالفوز 3-1، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
فيديو | استياء كبير لعدد من الجماهير بسبب عدم تمكنها من الدخول للقاء #الاتحاد_الهلال بالرغم من امتلاكها تذاكر المباراة#كأس_الملك_سلمان_للأندية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/KGlCKXeAgp
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 5, 2023
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