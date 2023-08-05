صرح مدرب الهلال خورخي جيسوس، السبت، بعد الفوز على الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بأن الفريق لا زال لم يصل للمستوى المطلوب.

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة: “أنا لازلت أنتظر وصول اللاعبين الجدد، وحتى الآن لم نصل للمستوى المطلوب في الهلال، لن نبالغ في الفرح، مجرد وصول للدور التالي”.

وأضاف: “متفائل أن الرئيس سيضيف لنا عنصرين هجوميين وقد نضيف في مركز ثالث لاعب آخر”.

وتابع: “نحن من مواجهة لأخرى نتحسن، واجهنا منافس قوي ولديه لاعبين مميزين وهو بطل الدوري وتغلبنا عليهم وكنا أفضل منهم”.