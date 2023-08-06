أوضح مهاجم نادي النصر البرتغالي أندرسون تاليسكا أنه سعيد بالوجود في أبها لحضور بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال تاليسكا في مؤتمر صحفي “أتوقع أن تكون المباراة جميلة، الفريقان مميزان ولديهم نجوم هدفنا الأول هو التأهل”.

وأضاف تاليسكا “جاهزون جميعا لمباراة الغد، ووجود المدرب وطريقته أعطتني أريحية بالإضافة لوجود بروزو فيتش وفوفانا في الخلف”.

وتابع تاليسكا “هدفي حاليا إيصال الكرات لزملائي أكثر، وفي الموسمين الماضية سجلت كثيراً لكن لم نحقق ألقاب، فليس مهم أن أسجل الأهم أن أحقق ألقاب مع النصر”.

وأردف تاليسكا “أعتقد أن الاستثمار في دوري روشن سيبقى وسيقاتل على قمة الدوريات في العالم”.