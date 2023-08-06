قام أحد الأشخاص بتصرف أثار استياء واستهجان لاعب نادي الهلال علي البليهي داخل الحرم المكي أثناء أداؤه للعمرة.

وظهر علي البليهي في مقطع فيديو وهو يسير بملابس الإحرام داخل الحرم المكي في أجواء روحانية ليستوقفه أحد الأشخاص ويقول له “الله يعينك على النصر”.

ومن جانبه، أجاب البليهي الرجل ويبدو على وجهه ملامح الاستياء والاستهجان، قائلًا: “تقبل الله”.

وأدى لاعبو نادي الهلال مناسك العمرة بعد مباراتهم أمس السبت أمام نادي الاتحاد، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.