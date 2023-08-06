أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11351 نقطة (- 24 نقطة)، مواصلا هبوط لسابع جلسة على التوالي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مجموعة صافولا، بأكثر من 5 % عند 38.90 ريال، وسط تداولات تجاوزت 400 ألف سهم.

وهبط سهما زين السعودية، وهرفي للأغذية، بنسبة 3 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2023.

وأغلق سهم حلواني اخوان، عند 58.70 ريال (- 9 %)، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثاني 2023، بقيمة 30 مليون ريال.

وتصدرت أسهم السعودي الألماني، وأميانتيت، ونادك، تراجعات اليوم بنسبة 10 %.

في المقابل، صعد سهم علم، بنسبة 4 %، عند 673 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 91 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، والإعلان عن توزيعات نقدية.