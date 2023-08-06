أثارت مكالمة نجم النصر كريستيانو رونالدو والإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل في الساعات الماضية حول صحتها من عدمه.

وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في النصر، حقيقة الواقعة، مؤكدا أنه لا شأن للنادي وكريستيانو رونالدو بمقاطع الفيديو التي جرى نشرها، بحسب عكاظ.

وأكد أن نادي النصر ليس لديه أي تعليق أو اهتمام حيال ما تم تداوله بواسطة من يبحثون عن تعليقات أكثر ليستمر ذكرهم -على حد قوله-.

وكانت مصادر قد أكدت لـ ” صدى” أن المكالمات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ماهي إلا عبارة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

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