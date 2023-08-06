أكد رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، على قرب تحقيق ما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عند الإطلاق مشروع التخصيص بأن الهدف أن نكون من أفضل 10 دوريات في العالم.

وأكد أن دوري روشن أصبح الترند الأول في عدد كبير من الدول الأوروبية عندما جاء اللاعب كريما بنزيما إلى نادي الاتحاد.

أضاف أن الاستقبال الرائع للاعب كريستيانو رونالدو من قبل نادي النصر، جعل العالم الأوروبي يشعر بأن اليوم هناك قوة عظيمة أصبحت تتحرك بشكل جاد بدوري روشن.