استعرضت وزارة الداخلية قصة شخص تم سجنه بسبب تلقيه مواد مخدرة من الخارج.

وقال السجين أن وضعه المادي كان سيء وكان يحلم ببيت وسيارة والتنزه في رحلات، وعندما عرض عليه أحد مروجي المخدرات العمل معه مقابل 200 ألف ريال استجاب للأمر.

وبدأ في تلقي المخدرات، لكن في المرة الثانية تم القبض عليه، مؤكدا أنه تسبب في ضياع مستقبله طمعا في الفوزبـ 200 ألف ريال، كما أصبحت حالة أسرته للأسوء بالرغم أنه كان يتطلع لأكمال دراسته في الجامعة من أجل مساعدة أسرته، داعيا إلى عدم الاستجابة لمن يدعون لترويج المخدرات والمبادرة بالإبلاغ عنهم.