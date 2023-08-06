تسببت مكالمة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مع لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، موجة من التحذيرات الساخرة باللغة العربية على حساب عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب وأم أولاده.

وتلقت جورجينا العديد من التعليقات التي تركها النشطاء على أحدث الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الموثق على إنستغرام، أثناء اللعب رفقة أولادها في مدريد.

وعلق عدد من النشطاء أن جورجينا لا تدري أن كريستيانو رونالدو يتحدث إلى حليمة بولند وأن الأولى مشغولة عنه برعاية الأطفال.

كما حذرها البعض من تأثير حليمة بولند على كريستيانو في تعليقات مازحة، مؤكدين أنه قد يقدم على الزواج منها بعد طلبه أن يراها في الفندق الذي يقيمان فيه بخميس مشيط في المملكة.