حرص مدرب الهلال خورخي جيسوس على التواجد في مدرجات مباراة الشباب والوحدة الإماراتي، اليوم الأحد.
وظهر جيسوس خلال متابعته للقاء ضمن ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
يذكر أن الهلال يلتقي في نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي.
خيسوس مدرب الهلال يتابع مباراة #الشباب_الوحدة من المدرجات 🏟#الشباب_الوحدة_الإماراتي #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/D4suLQOq6P
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
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