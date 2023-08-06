حرص مدرب الهلال خورخي جيسوس على التواجد في مدرجات مباراة الشباب والوحدة الإماراتي، اليوم الأحد.

وظهر جيسوس خلال متابعته للقاء ضمن ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يذكر أن الهلال يلتقي في نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي.