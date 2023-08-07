تعاونت المملكة مع شركة هولندية للصوبات الزراعية بهدف توفير مناخ اصطناعي ، لزراعة الصحراء.

وخصصت المملكة منطقة يُقارب حجمها 15 ملعب كرة قدم، لإقامة واحة زراعية على مشارف مدينة “نيوم”، التي تُشيد على ساحل البحر الأحمر وتمتد إلى الصحراء ، وفقًا لما ذكرته «بلومبيرغ» .

ويُعد هذا التعاون أكبر استثمار في مجال التقنية الغذائية ، خاصة وأن المملحة تعتمد منذ فترة طويلة على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها الغذائية، نظرًا للطبيعة القاحلة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف.

ووفقًا لشركة البستنة الهولندية «فان دير هوفين» ، والتي ينص عقدها مع الحكومة السعودية والبالغة قيمته 120 مليون دولار، على تصميم وبناء منشأتين للاختبار على مشارف مدينة “نيوم”، إلى جانب تشغيلهما وصيانتهما على مدار سنوات.

وقال ميشيل شوينمايكرز، الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية: “نحن نهيئ مناخًا اصطناعيًا حيث يصعب الزراعة في الهواء الطلق”، وذلك بهدف إنتاج زراعي على مدار العام.

ويمثل الأمن الغذائي أولوية لمخططي مشروع “نيوم”، وهو مشروع ضخم يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصل كلفته إلى 500 مليار دولار، يهدف إلى تحويل مساحة صحراوية بحجم بلجيكا، إلى منطقة عالية التقنية قد تجذب في النهاية ملايين الأشخاص.