حسم رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، موقف اللاعب من الانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر عن وجود مفاوضات بين نادي الاتحاد ونجم ليفربول، خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة إلى أن النادي عرض على صلاح راتبًا قدره 180 مليون يورو للانتقال إلى قلعة “العميد” لمدة موسمين مقبلين، فيما سيقدم عرضًا لليفربول قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

فيما رد وكيل أعمال النجم المصري، رامي عباس، على هذه الأنباء، قائلاً “إذا كنا نريد الرحيل عن ليفربول هذا العام لما جددنا العقد الصيف الماضي، محمد صلاح مازال ملتزمًا بعقده مع النادي”.