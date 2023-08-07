وقع النادي الأهلي رسميا مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب برشلونة الإسباني، ويصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة للالتحاق بالفريق قبل مواجهة الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن

واتفق الأهلي مع كيسيه على البنود المالية كافة، إذ سيحصل على 20 مليون يورو راتبًا سنويًّا في عقده، الذي سيمتدُّ ثلاثة أعوام. وقد أنهوا مفاوضاتهم مع برشلونة بشكل نهائي، وأرسلوا العقود بالطلبات نفسها التي حدَّدها و البالغة 15 مليون يورو.

وانضمَّ كيسيه “26 عامًا” إلى برشلونة صيف 2022 في صفقة مجانية، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتدُّ عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2026، وكان ضمن اهتمامات النصر في وقت سابق الصيف الجاري.