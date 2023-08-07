أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.7%، ليغلق عند 11272 نقطة (- 80 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وبذلك يواصل مؤشر السوق هبوطه للجلسة الثامنة على التوالي، مسجلا خلالها خسائر بأكثر من 600 نقطة وبنسبة 5.2 %.

وتراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 36.60 ريال.

وهبط سهما أسمنت العربية، والعقارية السعودية، بنسبة 3 % عند 37 ريالا و12.96 ريال، على التوالي، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2023.

وتراجعت أسهم الحفر العربية، وكيمانول، وسلوشنز، وسيرا، واللجين، وزين السعودية، وجبل عمر، وأسمنت ينبع، بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وتصدر سهما التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، تراجعات اليوم بنسبة 10 %، عند 135.20 ريال و74.60 ريال، على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 %، عند 32.65 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 28 مليون سهم (هي الأعلى منذ ديسمبر 2022)، وبقيمة تجاوزت 900 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل افتتاح اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني، وتوزيعات نقدية أساسية وتوزيعات مرتبطة بالأداء لأول مرة، بإجمالي 0.46 ريال للسهم عن الربع الثاني 2023.

وتصدر سهم الاتحاد، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.