أفادت مصادر صحفية بأن مسؤولوا نادي أتلتيكو مدريد ينفون تلقيهم أيّ عروض من نادي الشباب من أجل التعاقد مع يانيك كاراسكو .

وكانت مصادر صحفية قالت في وقتٍ سابق أن ناديًا سعوديا يسعى للتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وينتهي عقد كاراسكو، البالغ من العمر 29 عامًا، مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2024.

يُذكر أن اللاعب بدأ مسيرته الاحترافية مع موناكو الفرنسي الذي سجل معه 20 هدفًا في 105 مباراة، وفاز معه في أول موسم بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، ووصل معه إلى وصافة الدوري الفرنسي في الموسم التالي. عام 2015، وانضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو، وساهم في تحقيق الفريق لوصافة دوري أبطال أوروبا.