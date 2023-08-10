تحدث الإعلامي ومتحدث النصر السابق سعود الصرامي، عن سبب الفرق الكبير بين عدد البطولات التي حققها نادي الهلال، وبين بطولات النصر.

وقال سعود الصرامي في تصريحات إذاعية: “سبب تفوق الهلال في عدد البطولات على النصر الدعم الذي حصل عليه من شخصيات غير رياضية”.

وأضاف: “في عام 1980 كانت البطولات بين الهلال والنصر متقاربة، لكن الآن الهلال مثلا حقق 70 بطولة، والنصر 40 بطولة، هذا الفارق سببه دعم الهلال من شخصيات غير رياضية”.

وبخصوص حسان تمبكتي لاعب الشباب، قال الصرامي: “الشبابيون لا يريدون التفريط في حسان لكنه قريب من الهلال بسبب أنه أفضل مدافع سعودي ولازم يكون في الهلال”.

وتابع: “في الجانب الآخر هناك شبابيين مُصرين أنه يكمل العقد، واللاعب أقرب للهلال من باقي الأندية، ولكن الإدارة الرسمية رفضت التفريط، لكن هناك ناس سماسرة في أثواب إعلاميين ذهبوا للاعب في هذه الحالة يجب استدعاء اللاعب للكشف عن من فاوضه وهو في الفترة الرئيسة وعقده ساري”.