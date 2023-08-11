يستهدف نادي ريال مدريد الأسباني التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق ، أعلن ريال مدريد عن إصابة حارسه “تيبو كورتوا” ، بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، الأمر الذي سيغيبه عن الملاعب لأغلب فترات الموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة “ريليفو”، فإن بونو وكيبا حارس مرمى تشيلسي، هما خيارا ريال مدريد لتدعيم مركز حراسة المرمى لتعويض إصابة كورتوا.

والجدير بالذكر أن بونو قاد منتخب المغرب ليحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر في إنجاز غير مسبوق.