قامت الشيخة أمثال الأحمد الصباح شقيقة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، بنشر عدداً من الفيديوهات التي تظهر استمتاعها بإجازتها في ظفار بسلطنة عمان بصحبة ابنتها ماجدة.

كما ظهرت الشيخة ماجدة الصباح، نجلة الشيخة أمثال، في مقطع وثق استمتاعهما بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان.

ووثق الفيديو لحظة قيام الشيخة أمثال الأحمد ونجلتها بإعداد الطعام بأنفسهن، حيث قامت الشيخة ماجدة بتقطيع البصل والفلفل بينما بدأت والدتها بوضعهم في الإناء وتقليبهم لإعداد الطعام.

كما وثق مقطع فيديو أخر قيام الشيخة ماجدة والدتها الشيخة أمثال بحلب الناقة وممارسة هوايتها في ذلك الأمر، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بعفويتها.

وتناول فيديو أخر توثيق الشيخة ماجدة زيارتها مع والدتها الشيخة أمثال الأحمد الصباح للأسواق الشعبية لبيع الأقمشة مستعرضة في أحد المقاطع ثوب صلالة التقليدي الشهير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع تواضع الشيخة أمثال الأحمد الصباح وخفة ظلها.