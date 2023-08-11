أعلن الصحفي خافيير جاكسون اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أصبح لاعبًا لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك على الرغم من أن هناك مصادر أكدت في وقتٍ سابق أن نادي برشلونة أغلق باب العودة في وجه نيمار بسبب الطريقة التي رحل بها إلى باريس سان جيرمان .

وكانت مصادر صحفية أكدت أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل متواجد في لندن من أجل الاجتماع مع النجم البرازيلي لحسم صفقة قدومه لصفوف الزعيم.

والجدير بالذكر أن الهلال أبدى استعداده لدفع مبلغ يتجاوز الـ200 مليون يورو مقابل التعاقد مع الجناح البرازيلي نيمار، شاملاً قيمة شراء عقده وراتبه لمدة 3 أعوام.