تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11385 مقابل الريال الواحد 0٫24310
الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653
درهم إماراتي: 1٫02149 مقابل الريال الواحد 0٫97896
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484
دينار أردني: 5٫30096 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫19678 مقابل الريال الواحد 0٫08199
الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي: 0٫38437 مقابل الريال الواحد 2٫60429
الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22392
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