تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11385 مقابل الريال الواحد 0٫24310

الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02149 مقابل الريال الواحد 0٫97896

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484

دينار أردني: 5٫30096 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫19678 مقابل الريال الواحد 0٫08199

الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042

الدرهم المغربي: 0٫38437 مقابل الريال الواحد 2٫60429

الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22392