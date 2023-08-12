أعلنت شبكة «فوكس سبورتس» اليوم السبت أنها حصلت على حقوق بث مباريات دوري روشن للمحترفين لكرة القدم، في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تطلق «فوكس» عملية النقل، يوم الاثنين من هذا الأسبوع، بمباراتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وكشفت مصادر أن عقد «فوكس» مع دوري روشن للمحترفين يمتد لمائة مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفقا لمصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.

وستنقل المباريات قنوات «فوكس سبورتس 2»، و«فوكس ديبورتيس»، و«فوكس سوكر بلاس».