علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز نادي النصر على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف واحد في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت مساء اليوم.

وقال الفراج “الذهب اختار طريقه، ألف مبروك لفريق النصر كأس الملك سلمان العربية”.

وأضاف الفراج ” بـ 10 لاعبين يقودهم الدون الذهبي، فعلتوها، ألف مبروك لكل محبي نادي النصر الفوز والذهب استعدوا لدوري”.

ويذكر أن نادي النصر فاز على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف واحد في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت في ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.