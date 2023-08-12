علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، السبت، على تتويج النصر بطلا لكأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال.

وقال جستنيه: “كما توقعتها من بداية البطولة، البطولة نصراوية حضرت العدالة فكانت النهاية نصراوية”.

وأضاف: “وما يصح إلا الصحيح رغم النقص جابوها وكان ختامها مسك”، مستكملا: “ألف مبروك لكل النصراويين وحظاً أوفر للهلال بشرط الفوز بجدارة واستحقاق وبدون فزعة حكام”.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريقه النصر للفوز بالبطولة بنتيجة ٢-١ حيث سجل هدف الهلال الوحيد ميشيل ديلغادو.