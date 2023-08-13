أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفله أمس بالرياض في أمسية على مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي، بصحبة الدي جي Steve Angello وAva Max والدي جي Blac في سادس حفلات موسم الجيمزر.

ووصف رمضان شعوره عند إحياء الحفل بالسعادة الكبيرة، وقال في لقاء له على هامش الحفل، إن الجمهور السعودي يساهم بشكل كبير في صناعة أي نجم عربي.

وأضاف رمضان: “الجمهور السعودي جمهور عظيم والحمد لله الحفلة ناجحة وده المتوقع من الجمهور السعودي لأنهم دايما بيدعموني من بداياتي، والجمهور السعودي من الشعوب اللي بتساهم بشكل كبير جدا في صناعة أي نجم عربي”.

وتابع رمضان: “جيلنا اتربى على الألعاب الإلكترونية، من أيام السيجا، والنسخة اليابانية من البلايستيشن، وجيلنا اتربى على إنها شيء أساسي، وأعتقد إن هي بتنمي العقل والفكر الاستراتيجي”.