تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11384 مقابل الريال الواحد 0٫24310
الدولار: 3٫75196 مقابل الريال الواحد 0٫26653
درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72505
دينار أردني: 5٫30095 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫18042 مقابل الريال الواحد 0٫08199
الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97043
الدرهم المغربي:0٫38332 مقابل الريال الواحد 2٫61143
الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22394
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