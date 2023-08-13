عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الأحد، إلى التدريبات الأساسية مع فريقه باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وشهدت التدريبات الصباحية للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عودة مبابي إلى مجموعة “PSG” بعدما كان يتدرب في الفترة الماضية مع الفريق الرديف.

وحدثت انفراجة في أزمة مبابي ونادي باريس سان جيرمان، بعد استبعاده من قائمة “بي إس جي” التى خاضت مباراة لوريان أمس السبت، فى الجولة الأولي من الدوري الفرنسي الموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت شبكة “RMC” الفرنسية، إن هناك حالة من التقارب بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بشأن حل الأزمة القائمة حاليا بين الطرفين، والتي أدت إلى استبعاده عن مباراة لوريان أمس، ومشاهدة اللقاء من مدرجات حديقة الأمراء، برفقة مواطنه عثمان ديمبلي الوافد الجديد للفريق من برشلونة.

وأشارت إلى أن مبابي يستهدف التجديد لمدة عام مع باريس سان جيرمان، مع الوعد بالسماح له بالرحيل لريال مدريد الموسم المقبل.