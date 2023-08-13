كشفت مصادر عن رغبة باريس سان جيرمان في قبول عرض الهلال المقدم للبرازيلي نيمار دي سيلفا.

وقال خبير سوق الانتقالات رودي غاليتي:”باريس سان جيرمان يفضل انتقال نيمار لـ الهلال على برشلونة”.

وكان النجم البرازيلي، أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، رغبته في الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت تقارير أن الهلال قدم عرضاً ضخماً لضم النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الحالية.