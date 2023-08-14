أصدر نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد ، بيان عن مشاركة نجمه كيليان مبابي في التدريبات بعد إبعاده عن الفريق الأول طيلة الفترة الماضية.

وقال النادي الفرنسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد مناقشات إيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة الفريق أمام لوريان، يوم السبت، تمت إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق الأول، صباح الأحد.

واستبعد مبابي عن تشكيلة الفريق الذي تعادل سلبيًا مع لوريان في إطار الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي، في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي رفض تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

كما استبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وتأتي مشاركة مبابي في تدريبات النادي الفرنسي وسط أخبار عن اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعدما تجاهل النادي الأسباني في الصيف الماضي ومدد عقده إلى صيف 2024.