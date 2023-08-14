أنهى نادي الهلال اتفاقه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، للإنضمام إلى صفوف الهلال ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأشارت مصادر إلى أن الهلال أتم اتفاقه على الظفر بخدمات نيمار مقابل صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

ولفتت إلى أن الهلال يريد أن يصل نيمار إلى الرياض خلال هذا الأسبوع، مبينة أن اللاعب البرازيلي قد يشارك ضد الفيحاء يوم السبت ضمن منافسات دوري روشن،مشيرة إلى أنه سيحصل على الرقم 10 في الهلال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة للـتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام وقريب من حسم الصفقة.