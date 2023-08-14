أوضح المستشار الإعلامي دباس الدوسري، أن الاتحاديين يحاولون الالتصاق بالهلال، لافتًا أن الهلال فارق عن الاتحاد.
وقال الدوسري خلال لقائه وحديثه على برنامج الديوانية المُذاع على القنوات الرياضية :” لا يمكن مقارنة نادي الاتحاد بالهلال.”
وأضاف:” أنا ماني بواقع، الاتحاد وين، الهلال فارق عنكم، ودائمًا جماهير الهلال تحطه أنفسها مع نادي الهلال.
#دباس_الدوسري | @dbasdosari1
الاتحاديين يحاولون الالتصاق بالهلال .. #الهلال فارق عن #الاتحاد#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/pkJfEbAIaA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 13, 2023
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