‏أوضح المستشار الإعلامي دباس الدوسري، أن الاتحاديين يحاولون الالتصاق بالهلال، لافتًا أن الهلال‬⁩ فارق عن ⁧‫الاتحاد‬⁩.

وقال الدوسري خلال لقائه وحديثه على برنامج الديوانية المُذاع على القنوات الرياضية :” لا يمكن مقارنة نادي الاتحاد بالهلال.”

وأضاف:” أنا ماني بواقع، الاتحاد وين، الهلال فارق عنكم، ودائمًا جماهير الهلال تحطه أنفسها مع نادي الهلال.