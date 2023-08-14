طالب الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر ، بضرورة تعاقد الأهلي مع لاعب A+ في حال تعاقد نادي الهلال مع نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا تعاقد

وقال حسن عبدالقادر : إذا تمت صفقة نيمار للهلال فالأهلي بحاجة للاعب A+ مثل بقية أندية الصندوق.

وأضاف : رياض محرز هو لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري وهو لاعب كبير ،ولكن أقل قيمة من بنزيما ونيمار وكريستيانو