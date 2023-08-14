طالب الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر ، بضرورة تعاقد الأهلي مع لاعب A+ في حال تعاقد نادي الهلال مع نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا تعاقد
وقال حسن عبدالقادر : إذا تمت صفقة نيمار للهلال فالأهلي بحاجة للاعب A+ مثل بقية أندية الصندوق.
وأضاف : رياض محرز هو لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري وهو لاعب كبير ،ولكن أقل قيمة من بنزيما ونيمار وكريستيانو
#حسن_عبدالقادر | @Hasanwsmr50
اذا تمت صفقة نيمار للهلال فالأهلي بحاجة للاعب A+ مثل بقية أندية الصندوق.. ومحرز أقل قيمة من بنزيما#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/hCZuF1wWQ1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 13, 2023
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