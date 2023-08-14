تداولت الكثير من التعليقات من الجمهور أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ليسا على وفاق معا.

وأوضح الإعلامي وليد الفراج أنه بالبحث وجدوا أنهما كانا يجلسان بجانب بعضهما البعض، الأمر الذي يفسر عدم تصافحهما.

وجاءت بعض التعليقات أن هذا لا يعتبر مبرر لعدم تصافحهما، وأكد الجمهور على رأيه أنهما على خلاف، ورأى البعض أن تلك الصورة تؤكد على شكوكهم ولا تنفيها.