أكد عبده عطيف لاعب نادي الشباب سابقًا، أن قرار بيع حسان تمكبتي مخيب لآمال جمهور الشباب.
وقال عبده عطيف، عبر برنامج “في المرمى” على قناة العربية، أن بيع عقد حسان تمبكتي الآن خطأ فني جسيم والفريق سيعاني بشكل كبير.
وكان نادي الهلال، قد أتم اتفاقه مع الشباب للتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الفريق لمدة 4 مواسم.
عبده عطيف لـ #في_المرمى: قرار بيع #حسان_تمكبتي مخيب لآمال جمهور #الشباب وبيع عقده الآن خطأ فني جسيم والفريق سيعاني بشكل كبير pic.twitter.com/24kiWa5oIg
— العربية – في المرمى (@FilMarma) August 22, 2023
الي يسمعك يقول النصر منافس على جميع البطولات الشباب كعبه عالي على النثر
الشباب ديماً ذنب لهلال
يسلمه كل شي من اجل تعثر النصر
الشباب ديماً ذنب لهلال
يسلمه كل شي من اجل تعثر النصر
الشباب ديماً ذنب لهلال
يسلمه كل شي من اجل تعثر النصر
الشباب ديماً ذنب لهلال
يسلمه كل شي من اجل تعثر النصر
اقول روح تروش يا معفن