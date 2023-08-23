أكد عبده عطيف لاعب نادي الشباب سابقًا، أن قرار بيع حسان تمكبتي مخيب لآمال جمهور الشباب.

وقال عبده عطيف، عبر برنامج “في المرمى” على قناة العربية، أن بيع عقد حسان تمبكتي الآن خطأ فني جسيم والفريق سيعاني بشكل كبير.

وكان نادي الهلال، قد أتم اتفاقه مع الشباب للتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الفريق لمدة 4 مواسم.